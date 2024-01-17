«المستقلين الجدد» عن دخول الدحدوح مصر: تأكيد على التزام الدولة بواجبها تجاه القضية الفلسطينية

رحب حزب المستقلين الجدد، بنجاح الدولة المصرية في تسهيل إدخال الصحفي والإعلامي وائل الدحدوح إلى مصر، لافتًا إلى أن ذلك جاء لاستمرار للدور المصري والتزام الدولة المصرية تجاه القضيه الفلسطينيه باعتبارها إحدى قضايا الأمن القومي المصري.

وقال هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد خلال تصريحات له، إن ادخال الدحدوح الذي كان مستهدفا بعد استشهاد معظم عائلته هو انقاذ لرمز من رموز صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان.



واعتبر حزب المستقلين الجدد انقاذ وائل الدحدوح انتصارًا لأصحاب الرأي وناقلي الحقيقة من المراسلين والذي تم استهداف اكثر من 100 صحفي ومراسل في اثناء نقلهم للحرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني.



كما أكد حزب المستقلين الجد علي أن استقبال الدحدوح وتضامن نقابة الصحفيين المصرية هو تأكيد أن التضامن المهني والشعبي مع الدحدوح ليس من قبيل التعاطف وفقط ولكن تقدير لمهنيته ودوره وتضامنا مع الشعب الفلسطيني في شخصه وغبره من الآلاف الذين دخلوا إلى مصر وتم التعامل معهم طبياً وإنسانياً واجتماعياً.