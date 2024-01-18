سابقة تاريخية في أول حكومة بـ عهد أمير الكويت الجديد

شهدت الكويت سابقة تاريخية بتعيين وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة، الأربعاء، مع إعلان التشكيلة الحكومية الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي اعتبر أن "الإصلاح والتطوير" هو عنوان المرحلة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح".

وفي سابقة في تاريخ الكويت، عُيّن السفير الكويتي السابق لدى الأرجنتين عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، وهو منصب كان يتولّاه حصرا أبناء الأسرة الحاكمة.