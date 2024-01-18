عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سابقة تاريخية في أول حكومة بـ عهد أمير الكويت الجديد

صدى البلد

شهدت الكويت سابقة تاريخية بتعيين وزير للخارجية من خارج الأسرة الحاكمة، الأربعاء، مع إعلان التشكيلة الحكومية الأولى في عهد أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي اعتبر أن "الإصلاح والتطوير" هو عنوان المرحلة المقبلة.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن "صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح".

الجنيه يدفع "الشايع" الكويتية لإغلاق بعض علاماتها التجارية في مصر

صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لتعزيز مشروعات أشباه الموصلات والفضاء

وفي سابقة في تاريخ الكويت، عُيّن السفير الكويتي السابق لدى الأرجنتين عبد الله اليحيا وزيراً للخارجية، وهو منصب كان يتولّاه حصرا أبناء الأسرة الحاكمة.

التشكيلة الحكومية الجابر الصباح الشيخ مشعل الأحمد الجابر السفير الكويتي أمير الكويت الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

ترشيحاتنا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

رسالة عاجلة من الداخلية للأجانب المتواجدين بالبلاد| تفاصيل

تخفيض على تذاكر القطارات.. السكة الحديد تزف بشرى لكبار السن وذوي الهمم

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال: مش هتقطع لساني

عشان الاشتراك سعره زاد.. ازاي تخلي النت يكمل معاك لنهاية الشهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقها الصادم لياسمين عبد العزيز.. 10 صور آثارت الجدل لآيتن عامر

بلوجر شهيرة تصيب متابعيها بصدمة بعد وفاتها فجأة لهذا السبب

بعد الطلاق من العوضي.. صور لم تحذفها ياسمين عبد العزيز برفقته| شاهد

ملابس لافتة.. رضوى الشربيني تبهر محبيها بجمالها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ