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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: حملة المؤهلات كانوا العمود الفقري للنصر في حرب أكتوبر

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه يعيد قراءة مذكرات المشير عبد الغني الجمسي خلال الحرب والذي تحدث عن دور أساسي لعبه 125 ألف جندي من حملة المؤهلات العليا في حرب 73، موضحا أنه بعد نكسة 67 تم تجنيد الخريجين بالكليات وأصحاب المؤهلات.

إبراهيم عيسى:مصر استعانت بجندي متعلم ولدية قدرة على التدريب والتدرب

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعليم شارك بقوة في نصر حرب أكتوبر، مؤكدًا أن خريجي الكليات كانوا مؤهلين للحرب وكانوا الوقود الرائع والذي تحقق به نصر أكتوبر المذهل على عجرفة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع إبراهيم عيسى "حملة المؤهلات كانوا العمود الفقري للنصر في حرب مصر ضد إسرائيل عام 73"، مشددًا على أنه تم الاستعانة بالجنود الحاصلين على الدرجات التعليمية والكليات والمعاهد والذين ساعدوا في هذه الحرب بشكل كبير، مؤكدا أن مصر استعانت بجندي متعلم ولدية قدرة على التدريب والتدرب.

 

إبراهيم عيسى المؤهلات العليا الحرب تجنيد الخريجين الاحتلال الاسرائيلي مصر

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