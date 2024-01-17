عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاب ينجو من هجوم تمساح ضخم وسط بحيرة بفلوريدا

تمساح
تمساح

نجا رجل من عضة تمساح في منطقة الرأس، بل إن التمساح قضم رأسه مرتين، وروى جيفري هايم كيف تعرض لإصابات مروعة بعد أن قضم تمساح طوله تسعة أقدام رأسه مرتين، وذلك في نهر بجنوب غرب فلوريدا في الولايات المتحدة، عندما كان ينخل الرمال في قاع نهر "ميكاكا" بحثًا عن أسنان قرش "الميجالودون".

txt

متخصص في شئون التعليم: الغش ظاهرة خطيرة تدمر المجتمع.. وعقوبته تصل للسجن|فيديو

txt

حكم الخلع في المحكمة.. داعية: وقوعه دون رضا الزوج حرام.. و«الجمل»: لا يشترط موافقته


وفجأة، انقضّ عليه التمساح ولف فكيه حوله، ويحكي هايم، أن الاصطدام الأول جعله يعتقد أن قاربًا صدمه، حتى رأى التمساح، الذي وصفه بأنه "قوي للغاية".


ولحسن الحظ، كان الرجل يرتدي كاميرا GoPro على رأسه، والتي كانت تسجل في ذلك الوقت، وتظهر اللقطات هزة كبيرة وفقاعات في المياه العكرة، بينما تغوص الكاميرا بعدها في قاع النهر.

ويؤكد هايم: "لقد كان التمساح قويًّا للغاية، وبدا أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع. رأيته، لقد عضني مرتين قبل أن أعرف ما كان يحدث".


وفي إحدى حلقات برنامج "السلطة الرابعة في فلوريدا"، وأثناء حديثه مع مات أوستن وجينجر جادسدن، قال هايم إنه ظل هادئًا وكأنه يصلي لتجنب إثارة التمساح، وبعد محاولتين أخريين للعض، تمكن الرجل من شق طريقه إلى ضفة النهر وطلب المساعدة.

وأوضح: "لن تفهم أبدًا قوة حيوان برِّي كهذا حتى تكون في فمه"، وقال هايم الذي يمتلك الآن شركة تجمع وتبيع أسنان أسماك القرش القديمة وتتبرع بأرباحها لمنظمات أبحاث المحيطات: "أعتقد أنّ يدي ربما كانت تحمي وجهي لأنني تعرضت لجرح في أعلى الجمجمة، وكان هناك جرح آخر في جسدي من الخلف، لكنه حدث بسرعة كبيرة ولم يكن من الممكن أن أدافع عن نفسي. لقد نظرنا إلى بعضنا البعض ولم أتعثر؛ لأن ذلك كان سيثير غرائز الفريسة بشكل أكبر.. كنت هادئًا، والحمد لله، والآن أعرف كيف أتصرف في موقف كهذا"

تمساح نهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

موضوعات متعلقة

طلعت يوسف: فيتوريا لن يخرج محمد صلاح من الملعب مهما كانت حالته

طلعت يوسف: منتخب مصر قادر على التتويج بأمم أفريقيا.. والبداية أمام غانا

لاعب ناميبيا السابق بعد الفوز على تونس: مباراتنا مع جنوب أفريقيا «ديربي»

تصادم طائرتين في اليابان يثير الجدل.. القصة كاملة

تحذير من زلزالا مدمر قادم في تركيا.. ما القصة؟

ربيع ياسين يكشف التشكيل الأنسب لمنتخب مصر أمام غانا

علاء عبدالغني: لا بديل عن فوز مصر على غانا.. ويجب مشاركة فتوح

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس

ترشيحاتنا

مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

تحذير من حرب إقليمية كبرى| ماذا دار بين الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان؟

الجامع الأزهر يلقي الضوء على مكانة الأشهر الحرم في الإسلام

حكم الخلع في المحكمة.. داعية: وقوعه دون رضا الزوج حرام.. و«الجمل»: لا يشترط موافقته

«فكر أولا ثم تحدث».. زيلينسكي يرد على تصريحات ترامب بشأن إنهاء حرب أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

بعد طلاق «العوضي وياسمين» .. ريهام حجاج تتصدّر التريند لهذا السبب |تفاصيل

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ