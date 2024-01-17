شاب ينجو من هجوم تمساح ضخم وسط بحيرة بفلوريدا

نجا رجل من عضة تمساح في منطقة الرأس، بل إن التمساح قضم رأسه مرتين، وروى جيفري هايم كيف تعرض لإصابات مروعة بعد أن قضم تمساح طوله تسعة أقدام رأسه مرتين، وذلك في نهر بجنوب غرب فلوريدا في الولايات المتحدة، عندما كان ينخل الرمال في قاع نهر "ميكاكا" بحثًا عن أسنان قرش "الميجالودون".



وفجأة، انقضّ عليه التمساح ولف فكيه حوله، ويحكي هايم، أن الاصطدام الأول جعله يعتقد أن قاربًا صدمه، حتى رأى التمساح، الذي وصفه بأنه "قوي للغاية".



ولحسن الحظ، كان الرجل يرتدي كاميرا GoPro على رأسه، والتي كانت تسجل في ذلك الوقت، وتظهر اللقطات هزة كبيرة وفقاعات في المياه العكرة، بينما تغوص الكاميرا بعدها في قاع النهر.

ويؤكد هايم: "لقد كان التمساح قويًّا للغاية، وبدا أكبر بكثير مما كان عليه في الواقع. رأيته، لقد عضني مرتين قبل أن أعرف ما كان يحدث".



وفي إحدى حلقات برنامج "السلطة الرابعة في فلوريدا"، وأثناء حديثه مع مات أوستن وجينجر جادسدن، قال هايم إنه ظل هادئًا وكأنه يصلي لتجنب إثارة التمساح، وبعد محاولتين أخريين للعض، تمكن الرجل من شق طريقه إلى ضفة النهر وطلب المساعدة.

وأوضح: "لن تفهم أبدًا قوة حيوان برِّي كهذا حتى تكون في فمه"، وقال هايم الذي يمتلك الآن شركة تجمع وتبيع أسنان أسماك القرش القديمة وتتبرع بأرباحها لمنظمات أبحاث المحيطات: "أعتقد أنّ يدي ربما كانت تحمي وجهي لأنني تعرضت لجرح في أعلى الجمجمة، وكان هناك جرح آخر في جسدي من الخلف، لكنه حدث بسرعة كبيرة ولم يكن من الممكن أن أدافع عن نفسي. لقد نظرنا إلى بعضنا البعض ولم أتعثر؛ لأن ذلك كان سيثير غرائز الفريسة بشكل أكبر.. كنت هادئًا، والحمد لله، والآن أعرف كيف أتصرف في موقف كهذا"