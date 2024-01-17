البيت الأبيض: لن نتردد في شن ضربات جديدة ضد الحوثيين

قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن لن تتردد في شن هجمات إضافية ضد الحوثيين في حال مواصلة هجماتهم.

وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي.

وأشار كريبي ، إلى أن كل ما يهم الحوثيون العثور على الأسلحة واستخدامها في مهاجمة السفن

وقال كريبي الوضع في اليمن مأساوي، وأن الحوثيون لا يكترثون بحياة اليمنيين ويواصلون هجماتهم المتكررة.

وأكد كريبي، على أن الحوثيون شنوا 32 هجومًا على السفن وكلها كانت تتوجه إلى دول وموانئ أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تصمت أمام الهجمات وستتخذ خطوات لضمان ألا تؤثر العقوبات على الحوثيين على منظمات الإغاثة وتقديم المساعدات للشعب اليمني.

وقال جون كيربي أن جميع السفن التي استهدفتها هجمات الحوثيون لم تكن متوجهة إلى إسرائيل بل إلى دول أخرى.

وأوضح كيربي، أنه تم إزالة اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب في السابق لسد الحاجة الإنسانية على الأرض آنئذٍ.