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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لماذا انخفض عدد سكان الصين بسرعة كبيرة؟

الصين
الصين

انخفض عدد سكان الصين للعام الثاني على التوالي في عام 2023 إذ أدى انخفاض معدل المواليد وموجة الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 عندما انتهت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تسارع الانكماش الذي سيكون له آثار عميقة طويلة المدى على إمكانات نمو الاقتصاد.

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وواصل عدد سكان الصين انخفاضا تاريخيا في عام 2023 مع ارتفاع الوفيات بعد أن أنهت بكين القيود الصارمة المفروضة على الجائحة واستمرت الولادات في الانخفاض، وفق وكالة "بلومبرغ".


وقال المكتب الوطني للإحصاء إن إجمالي عدد السكان في الصين انخفض بمقدار 2.08 مليون شخص أو 0.15 بالمئة إلى 1.409 مليار نسمة في عام 2023.

وهذا الانخفاض أكبر من تراجع عدد السكان البالغ 850 ألف نسمة في عام 2022، والذي كان أول انخفاض يجري تسجيله منذ عام 1961 خلال المجاعة الكبرى في عهد الزعيم الصيني السابق، ماو تسي تونغ، وفق وكالة "رويترز

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