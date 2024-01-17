مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أنه في حال الحرب على لبنان؛ ستتساقط الصواريخ على كل مكان في إسرائيل، وتتحول الحرب إلى إقليمية.

وقال بو حبيب، بحسب وسائل إعلام لبنانية: القرار 1701 لا ينص على أن تقوم إسرائيل بـ30 ألف خرق للسيادة اللبنانية منذ العام 2006، وبأن تحتل مزارع شبعا ونقاط B1.

فيما نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، قوله إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرتكب أخطاء، وإذا توقفت الحرب؛ فلن تكون هناك حكومة.

وحسب القناة العبرية، قال بن جفير، إنه “لا مفر من بدء حرب حقيقية في الشمال مع لبنان”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، قال اليوم الأربعاء، إن على إسرائيل احتلال قطاع غزة.

وأوضح بن جفير، أن “أمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خياران، إما طريقه، وإما طريق الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس”.