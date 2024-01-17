فودة يبحث خطط ومقترحات تشغيل وإدارة الممشي السياحي "السلام بوليفار" بشرم الشيخ

ترأس محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، مساء اليوم /الأربعاء/، اجتماعا موسعا، بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور المهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والجهات المعنية، وجميع مستأجري المحال التجارية بالممشى السياحي "السلام بوليفار" بمدينة شرم الشيخ.

جاء الاجتماع في اطار المتابعة المستمرة لآخر مستجدات تشغيل الممشي السياحي وبحث المشكلات، وأية معوقات قد تواجه تشغيل الأنشطة به، وموقف تجديد عقود المحلات وتطبيق الزيادة السنوية المقررة لاستغلالها في أعمال الصيانة والتشغيل.

وجرت مناقشة سبل إدارة وتشغيل الممشى والأنشطة به، وأيضا مقترحات الترويج السياحي للأنشطة بالممشى منها إنشاء 4 ملاعب "padel court" وإقامة منطقة ترفيهية وثقافية لزيادة الجذب لجميع الزائرين للمدينة، وجرى تعيين مسؤول من مجلس مدينة شرم الشيخ؛ للتحصيل وآخر لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالممشى والحفاظ علي مظهره اللائق أمام زائري المدينة.

وشدد المحافظ - خلال الاجتماع - على استكمال فتح وتشغيل باقي الأنشطة بالممشى السياحي بداية فبراير المقبل، وإجراء أعمال النظافة اليومية وأعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على مظهره اللائق، الذي يتماشى مع الطابع السياحي بشرم الشيخ.