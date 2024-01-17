عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يبحث خطط ومقترحات تشغيل وإدارة الممشي السياحي "السلام بوليفار" بشرم الشيخ

صدى البلد

ترأس محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فودة، مساء اليوم /الأربعاء/، اجتماعا موسعا، بقاعة الاجتماعات بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور المهندس رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والجهات المعنية، وجميع مستأجري المحال التجارية بالممشى السياحي "السلام بوليفار" بمدينة شرم الشيخ.

جاء الاجتماع في اطار المتابعة المستمرة لآخر مستجدات تشغيل الممشي السياحي وبحث المشكلات، وأية معوقات قد تواجه تشغيل الأنشطة به، وموقف تجديد عقود المحلات وتطبيق الزيادة السنوية المقررة لاستغلالها في أعمال الصيانة والتشغيل.

وجرت مناقشة سبل إدارة وتشغيل الممشى والأنشطة به، وأيضا مقترحات الترويج السياحي للأنشطة بالممشى منها إنشاء 4 ملاعب "padel court" وإقامة منطقة ترفيهية وثقافية لزيادة الجذب لجميع الزائرين للمدينة، وجرى تعيين مسؤول من مجلس مدينة شرم الشيخ؛ للتحصيل وآخر لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة بالممشى والحفاظ علي مظهره اللائق أمام زائري المدينة.

وشدد المحافظ - خلال الاجتماع - على استكمال فتح وتشغيل باقي الأنشطة بالممشى السياحي بداية فبراير المقبل، وإجراء أعمال النظافة اليومية وأعمال الصيانة الدورية، والحفاظ على مظهره اللائق، الذي يتماشى مع الطابع السياحي بشرم الشيخ. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

ترشيحاتنا

زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي: الديمقراطيون يبحثون فرض شروط على المساعدات لإسرائيل

لم يحضر عيد ميلادها.. تفاصيل جديدة حول انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

مهددا إسرائيل.. وزير خارجية لبنان: الصواريخ ستتساقط على كل مكان

برأت العوضي من الخيانة| تامر أمين: «وحش الكون اتطلقت.. ومفيش حب بيدوم»

تحذير من حرب إقليمية كبرى| ماذا دار بين الرئيس السيسي ووزير خارجية اليونان؟

الجامع الأزهر يلقي الضوء على مكانة الأشهر الحرم في الإسلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاميرا فضحتها.. لقطات لقيام نائبة نيوزيلندية بسرقة حقيبة من أحد المتاجر

بعد طلاق «العوضي وياسمين» .. ريهام حجاج تتصدّر التريند لهذا السبب |تفاصيل

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ