طارق فهمي: إسرائيل فشلت فى إدارة معركتها أمام محكمة العدل الدولية

دول تسعى لفضح إسرائيل وتخبط داخل الكيان

أكد الدكتور "طارق فهمي"، أستاذ العلوم السياسية، أن إسرائيل فشلت فى إقناع محكمة العدل الدولية على الرغم من ارتكابها أبشع الجرائم، و تعاملت بنوع من العصبية والتوقعات بأنها ستدير المعركة إعلاميا وسياسيا، موضحا أن التخبط في حرب غزة انعكس على أداء الدولة وهم في حالة خوف تجاه ما هو قادم.

وأوضح طارق فهمي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكل مجموعة كاملة من الباحثين والأكاديميين قبل أسبوعين من إجراء محكمة العدل والهدف من اللجنة تكوين حائط صد لإسرائيل تجاه ما سيحدث وتبيض وجه اسرائيل ومواجهة الاحتجاجات القانونية.

ملاحقة إسرائيل في قضايا مشابهة

وأشار طارق فهمي إلى أن إسرائيل موقعة على اتفاقيات وقواعد قانونية دولية تسمح للدول أن تلاحق إسرائيل في قضايا مشابهة، متوقعا أن تلاحق إسرائيل بقضايا أخرى أمام محكمة العدل الدولية وأن ما فعلته جنوب أفريقيا سيشجع دول أخرى على ملاحقة إسرائيل لكشف جرائمها.