بعد تعليقها الصادم لياسمين عبد العزيز.. 10 صور آثارت الجدل لآيتن عامر

صرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بطلاقها من الفنان أحمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي مما آثار حالة واسعة من الجدل.

ثم قامت ياسمين عبد العزيز، بنشر منشور جديد بأنه الخيانه لم تكن سبب الانفصال .

وعلقت الفنانة آيتن عامر، على منشور الفنانة ياسمين عبد العزيز عن عدم خيانة أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما

وجاء تعليق آيتن عامر، عبر حسابها على إنستجرام، "انتي ليه بتشرحي، واحنا مالنا، ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وتابعت آيتن عامر “ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. انتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا.

وتحرص الفنانة آيتن عامر، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وإليكم صور آيتن عامر خلال الفترة الماضية