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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| شاومينج كان في انتظارها.. جدل بـ أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. وسؤال «خيال» يثير أزمة.. زراعة القلب لأول مرة في مصر بمستشفيات قصر العيني | تفاصيل

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


بروتوكول تعاون بين معهد علوم المصايد والسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة

وقع الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، ومايكل لودج السكرتير العام للسلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، مساء اليوم /الأربعاء/، بروتوكول تعاون لإنشاء مركز أول مركز تدريب في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، وذلك بمقر المعهد وسط الإسكندرية.

 

18 مليار جنيه تكلفة تطوير مستشفيات قصر العيني | تفاصيل

تسعى مستشفيات قصر العينى على التطوير المستمر ، لمواكبة المعايير الدولية العالمية حيث إن هدفها الأول تقديم افضل الخدمات للمرضى على مدار الساعة  ، لذلك تقوم بعدد من المشروعات الهامة خلال الفترة القادمة و التى تعتبر الفريدة من نوعها .

 

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

تواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استقبال رغبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنياللتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الحالي.

 

رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث أعمال مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية

اجتمع الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأعضاء لجنة تسيير أعمال مشروع إنشاء "جامعة قنا التكنولوجية"، مؤكداً أن جامعة جنوب الوادى بادرت بتقديم ملف لإنشاء "جامعة قنا التكنولوجية" على مساحة 27 فدانا للاستفادة من مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعظيم الاستفادة والاستخدام الأمثل لموارد الإقليم.

 

شاومينج كان في انتظارها| جدل بأول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.. وسؤال “خيال” يثير أزمة

انطلقت اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بعدد من المحافظات أبرزها “القليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والغربية، وبورسعيد، وقنا، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وبني سويف” ، وذلك حسب الجداول المعلنة من كل مديرية من مديريات التربية والتعليم الموجودة على مستوى الجمهورية .

 

لأول مرة فى مصر .. زراعة القلب بمستشفيات قصر العينى | تفاصيل

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب و المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة ، تفاصيل جديدة عن مركز زراعة الأعضاء .

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