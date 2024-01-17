الأردن يرحب بانتخاب المغرب الممثل الدائم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان

ابدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية ترحيبها بانتخاب الممثل الدائم للمملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024.

وقالت الوزارة في بيان لها : يعد ذلك انعكاساً للتقدير الدولي للإنجازات التي حققتها المملكة المغربية في مجال احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي.

وبدوره؛ اعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، علي تقدير المملكة للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة المغربية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافةً إلى الجهود الدبلوماسية والحقوقية التي تبذلها على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما عبر عن ثقة المملكة في قدرة المغرب على قيادة هذه الهيئة الحكومية الدولية، ودعمها لأهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، متمنياً لها دوام التقدم والازدهار.