الهلال الأحمر بشمال سيناء: إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية لغزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، إن إسرائيل تفرض قيودا كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً أن المساعدات التي قدمتها مصر تعتبر ثلثين المساعدات التي قدمت لقطاع غزة.

خالد زايد:مصر تقوم بدور و جهود كبيرة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة

وأضاف خالد زايد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"المذاع عبر فضائية"DMC"، أن مصر تقوم بدور و جهود كبيرة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن هناك مئات الشاحنات عند معبر رفح تنتظر الأذن بالدخول.

وأشار خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء إلى أن معدل شاحنات المساعدات التي يتم دخولها لقطاع غزة يومياً حوالي 12 شاحنة يومياً، مضيفاً أن هناك بعض أنواع المساعدات يمنع الاحتلال الإسرائيلي دخولها لقطاع غزة مثل أسطوانات الأكسجين و الغاز.