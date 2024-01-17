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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو عاصي: تجديد الخطاب الديني ليس بالخطب والمؤتمرات

محمد سالم أبو عاصي،
محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم فهم مقصد تجديد الخطاب الديني.


وأضاف أبو عاصي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لكي نقول جددنا الخطاب الديني يجب أن يكون هناك الثمرة التي حدثت في المجتمع أولًا، لكي يكون لهذا التجديد تجليات في المجتمع، ولا يكون تجديد الخطاب الديني عبارة عن خطب أو كتب فقط".

 

 الرئيس عبد الفتاح السيسي 


وأكد أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني هي دعوة ضرورية مُلحة، لكن تحتاج منا جميعًا إلى صدق مع النفس ومع الله، وبعد ذلك الحب لهذا الوطن.

محمد سالم أبو عاصى جامعة الأزهر تجديد الخطاب الديني المجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي

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