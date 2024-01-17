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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث فتح : الشعب الفلسطيني صامد رغم إمعان إسرائيل في الإجرام

غزة
غزة

قال الدكتور حسين حمايل، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة هو وضع كارثي للغاية، هناك صعوبة في قطاع غزة لكن هناك تصعيد أيضا واضح من قبل قوات الاحتلال في الضفة الغربية، واليوم يدور الحديث عن قصف مركبتين، واحدة في مخيم بلاطة ارتقى بها 5 شهداء، وأخرى في طولكرم ارتقى بها 4 شهداء.

وأضاف "حمايل"، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية رغدة منير، أن الدعم السياسي والغطاء الدبلوماسي الذي تتلقاه إسرائيل هو من يجعل هذه الحكومة تمعن في القتل والإجرام ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من كل ذلك الشعب صامد على هذه الأرض ولن يتزحزح.

وأشار إلى أن الحل يتضمن أن يكون هناك عمق عربي إسلامي وموقف موحد من كل أشقاء الشعب الفلسطيني خاصة من الأمة العربية والإسلامية بأن يكون هذا الموقف ضاغطا على الإدارة الأمريكية، والتي بدورها ستضغط على الاحتلال للخلاص من هذا الإجرام .

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن عندما يأتي للمنطقة يتحدث بكلام يرضي العرب، لكنه يظل حديثا، وعندما يذهب لدولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية يبدأ في حديث يحاول من خلاله تحريف البوصلة عن الهم الأساسي.

حركة فتح الفلسطينية قطاع غزة قوات الاحتلال الضفة الغربية مخيم بلاطة

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