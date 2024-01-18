معلمة إنجليزية تثير ضجة عبر السوشيال وتحال للمحكمة العليا لسبب غير متوقع

أثارت كاثرين بيربالسينغ وهي معلمة مدرسة "ميكايلا" في منطقة برنت، شمال غربي لندن ضجة واستنكارالكثير من رواد السوشيال ميديا وذلك بسبب قرارها بمنع الطلبة المسلمين من أداء الصلاة خلال ساعات الدراسة.

وفقا لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية قام أحد الطلبة بمقاضاة مديرة المدرسة وإبطال قرارها وفرض حظر على الصلاة داخل المدرسة.





وبحسب التفاصيل فإن حوالي 30 طالباً قد بدأوا الصلاة في ساحة المدرسة مستخدمين السترات للركوع والسجود لأنه لم يُسمح لهم بإحضار سجادات الصلاة.

وقالت ممثلة التلميذ المسلم سارة هانيت كيه سي، والذي رفع الدعوى إن سياسة الصلاة قد كان لها "تأثير عملي قد يتمثل في القيام بمنع المسلمين فقط من الصلاة لأن صلاتهم بطبيعتها لها طبيعة شعائرية .