باحث: خطورة الحوثيين تزداد بسبب تحويلهم الموانئ لقاعدة عسكرية.. فيديو

أكد الدكتور محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تتعاطى مع الملف اللبناني بمعزل عن الملف اليمني وبمعزل عن ما يحدث من حرب في قطاع غزة، موضحا أن امريكا تحاول الضغط لتحييد حزب الله عن التصعيد الراهن.

جماعة الحوثيين تحقق مكاسب للضغط على الولايات المتحدة

وأوضح "فوزي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أمريكا تفصل بين كل الملفات في الشرق الأوسط دون دراية من صانع القرار الأمريكي بأن الاستقرار يبدأ من غزة، موضحا أن وجود الميلشيا بالمنطقة هو خطر وخطورة الحوثيين تزداد بسبب سيطرتهم على بعض الموانئ الحديدية وتحويل الميناء لقاعدة عسكرية.

وتابع: جماعة الحوثيين تحقق مكاسب للضغط على الولايات المتحدة وإرسال رسائل ردع لبعض الأطراف، منوهًا بأن القرار الأمريكي بالضربات جاء بعد قرار من مجلس الأمن بإدانة الحوثيين، وأوضح أن المكسب الحالي بالنسبة لجماعة الحوثي هو زيادة الانخراط في ما يسمى محور المقاومة في المنطقة، وعودة الارتباط الشعبي بهم مرة أخرى.