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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف ولا أغرب من راكب يتسبب في تغيير وجهة طائرة يابانية

تصرف ولا أغرب من
تصرف ولا أغرب من راكب يتسبب في تغيير واجهة طائرة.. السبب لن

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها قام بها أحد ركاب طائرة يابانية الكثير من الجدل  فقد قام راكب  أحدى الطائرات التابعة لشركة "خطوط كل اليابان الجوية"، بإجبار أحدى الطائرات على العودة إلى مطار هانيدا في طوكيو في وذلك ساعة مبكرة من صباح  الأربعاء، وذلك بعد أن كانت متجهة إلى سياتل، بسبب قيام الراكب بـعض ذراع إحدى مضيفات المقصورة.

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وووفقًا لموقع CNN، فقد قالت شرطة طوكيو بإلقاء القبض على الرجل، والذي يبلغ 55 عامًا، والذي يشتبه في تسببه في إصابة مضيفة الطائرة في الواقعة التي حدثت.

 

على الجانب الآخر لم يعرف على الفور سبب الواقعة والتي حدثت، بينما كانت الرحلة قد حلقت فوق المحيط الهادئ.

ركاب طائرة مطار هانيدا مطار هانيدا في طوكيو

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