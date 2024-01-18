تصرف ولا أغرب من راكب يتسبب في تغيير وجهة طائرة يابانية

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها قام بها أحد ركاب طائرة يابانية الكثير من الجدل فقد قام راكب أحدى الطائرات التابعة لشركة "خطوط كل اليابان الجوية"، بإجبار أحدى الطائرات على العودة إلى مطار هانيدا في طوكيو في وذلك ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، وذلك بعد أن كانت متجهة إلى سياتل، بسبب قيام الراكب بـعض ذراع إحدى مضيفات المقصورة.

وووفقًا لموقع CNN، فقد قالت شرطة طوكيو بإلقاء القبض على الرجل، والذي يبلغ 55 عامًا، والذي يشتبه في تسببه في إصابة مضيفة الطائرة في الواقعة التي حدثت.

على الجانب الآخر لم يعرف على الفور سبب الواقعة والتي حدثت، بينما كانت الرحلة قد حلقت فوق المحيط الهادئ.