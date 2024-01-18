بشير عبد الفتاح: الأوضاع في العالم تسير إلى حرب عالمية ثالثة|فيديو

أكد الكاتب والباحث بالاهرام الدكتور بشير عبد الفتاح اننا اقتربنا من حرب عالميه ثالثة فالأوضاع في العالم ملتهبة فبالاضافة لحرب غزة والصراعات في المنطقة هناك تصعيد في التهديدات بين الكوريتين، واخر بين امريكا والصين بسبب تايوان وحرب روسيا وأوكرانيا.

إداره بايدن هي أضعف ادارة امريكية

وأضاف عبد الفتاح في مدخلة هاتفية على قناه اي تي سي ان هناك احتكاكات عسكرية محدودة يشارك فيها اطراف فاعلون منها دول وجماعات مثل الحوثي وحزب الله واذرع ايران في العراق وسوريا لكن لم ترقى لحرب عالمية وإن كانت هناك حرب تجارة دولية وأن العالم لا يتحمل التكلفة الاقتصادية لتهديدات الحوثي في المنطقة.

و أضاف أن إداره بايدن هي أضعف ادارة امريكية على كافة المستويات الرئيس ونائبة الرئيس ووزير الخارجيه لايستطيعون لجم جماح نتنياهو وانه على وشك انتخابات رئاسيه بعد 10 اشهر واذا خرجت الامور عن السيطرة وانفجرت الاوضاع فسيكون عاما اسودا على بايدن.

