عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الأهرام»: أفريقيا من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية.. وأهميتها تضاعفت بعهد الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدائرة الإفريقية، هي من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، وقد تضاعفت أهميتها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية.


وذكرت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (تشجيع الاستثمار الزراعي بإفريقيا)- أن فلسفة الاهتمام المصري بالقارة الإفريقية، تقوم على حقيقة أن التعاون الزراعي يمكن أن يكون اللبنة التي تقوم عليها بقية مجالات التعاون والتكامل الإقليمي؛ منوهة في هذا السياق بتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة حل المشكلات التي يواجهها المستثمر الزراعى الراغب فى الذهاب إلى إفريقيا للاستثمار بها، خاصة أن الأهداف الأساسية لمصر، هي توفير الغذاء، وحماية الأمن الغذائي، وهى الأهداف نفسها التى تشترك فيها دول إفريقيا مع مصر.


وقد استهلت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن القارة الإفريقية- منذ آلاف السنين- هي العمق الاستراتيجي الأهم للدولة المصرية، مشددة على أن التعاون الاقتصادي يمثل الدعامة الرئيسية لعلاقات مصر بشقيقاتها الإفريقيات، وبالتالي؛ فإن على رأس جدول أولويات صانع القرار الاقتصادى توجيه الاستثمارات إلى القارة السمراء، باعتبارها سوقا جبارة لاجتذاب الاستثمارات العالمية، والحقيقة التى لا شك فيها أن إفريقيا دائما تنظر لمصر نظرة خاصة، وتترقب استقبال استثماراتها ومستثمريها باشتياق شديد.


وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى توجيهات الرئيس السيسي - خلال اجتماعه أمس مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة السيد القصير - بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام إلى الاستثمار الزراعي المصري في دول القارة الإفريقية، مضيفة أن تركيز الرئيس السيسي - تحديدا - كان على مشروعات التصنيع الزراعي، نظرا إلى التفوق النسبي لمصر، وخبرتها المتراكمة المعروفة دوليا، باعتبارها أقدم دولة زراعية بإفريقيا والعالم.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

"إحنا مالنا".. تعليق صادم من آيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبد العزيز

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

تيك توك هو السبب| تفاصيل جديدة في حادث الفنان فادي خفاجة

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

ترشيحاتنا

باكستان: لا نريد التصعيد مع إيران ولكن لا تنازل عن حماية أمننا القومي

دخلت بعمق 80 كيلومترا.. الجيش الباكستاني يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على إيران

زلزال قوي يضرب وسط تركيا .. تفاصيل

خوفا من مواجهة بوتين وحيدًا.. تحرك غير مسبوق من المستشار الألماني

رئيس الوزراء الباكستاني يغادر دافوس مبكرا بسبب التصعيد مع إيران

مسؤول إيراني: طهران تطالب إسلام أباد بتفسير فوري بشأن الضربات على حدودها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ