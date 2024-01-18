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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية» تبرز الجهود المصرية المتواصلة لمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

علم مصر وفلسطين
علم مصر وفلسطين

أبرزت صحيفة “الجمهورية” الجهود التي تقوم بها مصر "الشقيقة الكبرى"، في اتجاه مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتقديم يد العون وإعلاء كلمة الحق؛ وصولا لحلم تحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوهت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان "قدر الشقيقة الكبرى" - إلى المباحثات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير خارجية اليونان، الذي يزور مصر حالياً؛ حول سبل الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية؛ باعتبارها القضية المركزية في المنطقة. 


وتزامنا مع مباحثات القاهرة، أوردت الصحيفة أن معبر رفح البري وعددا من المعابر الأخرى شهد مرور أكثر من 170 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية المطلوبة لعلاج الجرحى والمصابين الذين سقطوا خلال المعارك المحتدمة والمستمرة لليوم 103 في غزة.

واختتمت الصحيفة بالقول: "هذا هو قدر مصر، الشقيقة الكبرى، التي طالما قدمت وسوف تستمر إلى ما شاء الله في تقديم يد العون وإعلاء كلمة الحق ومساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولا لحلم تحقيق الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية".

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