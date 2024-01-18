توجيهات السيسي بتعزيز الاستثمارات بأفريقيا.. ونشاط مصر تجاه استقرار المنطقة وفلسطين أبرز اهتمامات الصحف

تناقلت صحف القاهرة الصادرة، اليوم /الخميس/؛ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، خاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي.



كما واصلت الصحف متابعتها لوقائع النشاط الرئاسي المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين، حيث التقى وزير الخارجية اليوناني "جورج جيرابتريتيس"، محذرا خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، على أكثر من جبهة، وفي سياق ثنائي، أكد الرئيس السيسي أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين.. كما تلقى الرئيس السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية، لتناقل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات، خاصة الاستثمار الزراعي، والمناطق اللوجستية، والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي، مشددا على إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لريادة تنفيذ مشروعات التعاون فى هذا الصدد.



وأبرزت الصحف توجيه الرئيس السيسي - خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة - بقيام الحكومة بدراسة، وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها فى القارة الإفريقية.



وفي نشاط رئاسي ثان، أوردت الصحف تحذير الرئيس السيسي - خلال لقائه وزير الخارجية اليوناني «جورج جيرابتريتيس»، بحضور وزير الخارجية سامح شكري - من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، على أكثر من جبهة، مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالى، من خلال الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع، مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهالي القطاع وإغاثتهم، والعمل على تهدئة الموقف.



ونقلت الصحف قول المتحدث باسم الرئاسة، المستشار أحمد فهمي، إن وزير خارجية اليونان نقل تحيات رئيس الوزراء اليونانى إلى الرئيس السيسي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى جميع المجالات، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا أهمية العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وأشاد بالتنسيق والتعاون بين الجانبين فى مختلف الموضوعات، سواء على المستوى الثنائى أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص.



وفي نشاط رئاسي ثالث، أفادت الصحف بأن الرئيس السيسي، تلقى أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، تناول الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة، مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين.



وذكرت الصحف أن الرئيس حذر- كذلك - من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع؛ بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

إلى ذلك، نقلت صحيفة (الجمهورية)، تأكيد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتس أمس، الرفض التام للنزوح الجبري للفلسطينيين من قطاع غزة والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها وضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



ونسبت الصحيفة لشكري، قوله - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني في ختام مباحثاتهما بالقاهرة - إن المباحثات المصرية اليونانية تناولت استمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى، كما تم التطرق بشكل مسهب إلى التطورات في غزة والحاجة إلى وقف إطلاق النار فوري والحاجة إلى توفير المساعدات الإنسانية للوفاء باحتياجات الشعب الفلسطينى فى غزة والرفض التام للنزوح الجبرى من غزة والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالتصعيد وآثاره السلبية وانعكاساته الإقليمية والدولية.



وأشارت الصحيفة إلى إشادة شكري بعمق العلاقات التي تربط بين مصر واليونان في شتى المجالات والتنسيق الوثيق بين البلدين حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، منوها بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان والتمازج بين الشعبين مع تواجد المواطنين اليونانيين في القرن الماضي بالأراضى المصرية وكذا تواجد أعداد من المصريين باليونان واستمرار التبادل على مستوى الشعبين. وقال وزير الخارجية: "نعتز كثيرا بهذه العلاقات ونعمل على تنميتها"، مؤكدا أنه جرى الاتفاق على زيادة وتيرة الزيارات المتبادلة؛ تأكيدا لأهمية التنسيق".



وتابعت صحيفة (الأخبار) زيارة سيجريد كاخ، كبير منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، لمحافظة شمال سيناء، عقب وصولها إلى مطار العريش الدولي، حيث التقت مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأكدت تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن فى هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مشددة على حرصها على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصرى لضمان تنفيذ مهامها.



وأشارت الصحيفة إلى تأكيد محافظ شمال سيناء أن هذه الزيارة تعد الأولى لها عقب توليها المنصب، بموجب قرار مجلس الأمن 2720؛ لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ومن ناحية أخرى، ذكرت الصحيفة أن الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة تسلم 50 شاحنة مساعدات من الهلال الأحمر المصرى، فى ساحة معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء.



وفي سياق ذي صلة، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى مع سيجريد كاخ كبيرة منسقي الشئون الإنسانية وشئون إعادة إعمار غزة والوفد المرافق لها، الذي يزور مصر حالياً، تناول اللقاء تطورات الأوضاع الراهنة بقطاع غزة وسبل تنسيق الجهود لمواصلة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لسكان القطاع الذى يعانى من نقص شديد فى الاحتياجات الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية.



ونقلت الصحيفة تأكيد القائد العام للقوات المسلحة على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية والرفض التام لمحاولات التهجير للشعب الفلسطيني، والحرص على التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى التهدئة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.



وأبرزت الصحيفة إشادة المسئولة الأممية بالجهود المصرية لتوفير وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية لغزة، وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر الجهود الدولية القائمة عن وقف إطلاق النار داخل القطاع.

