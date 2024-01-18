احذروا حفظ الطعام.. إصابة 3 أشقاء بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب 3 أشقاء بينهم طفل في نهاية العقد الأول من العُمر، بقيء مستمر وآلام شديدة بالبطن؛ إثر اصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزل أسرتهم، دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول كل من “أمنية. و”، 18 سنة،، وشقيقيها “محمد. و”، 13 سنة، طالب، و"يوسف. و"، 8 سنوات، تلميذ، ويقيمون دائرة المركز، مصابين بتسمم غذائي ادعاء تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بمنزل أسرتهم دائرة المركز.

بالانتقال والفحص وبسؤال والدتهم المدعوة “إسراء. ر”، 39 سنة، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء تواجد أبنائها بالمنزل تناولوا وجبة طعام مُعدة بالمنزل، وكانت فاسدة ولا تصلح لوجودها خارج ثلاجة حفظ الطعام؛ ما أدى لإصابتهم المنوه عنها، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.