«الدحدوح» ووحدة الصف الفلسطيني.. أبرز اهتمامات مقالات كبار كتاب الصحف المصرية

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، في مقالاتهم اليوم الخميس، الضوء على القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة واستقبال مصر للمناضل الصحفي وائل الدحدوح، وشكوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.



ففي عموده (صندوق الأفكار)، بصحيفة "الأهرام" وتحت عنوان "رمز لصمود شعب لا يموت"، رحب الكاتب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الصحيفة، بالبطل المناضل والصبور وائل الدحدوح في مصر بعد أن قامت السلطات المصرية بتسهيل عبوره من قطاع غزة ضمن 19 مصابا تم نقلهم لتلقي العلاج في مصر والخارج.



وقال سلامة "إن وائل الدحدوح قصة، وحكاية، ورمز لصمود شعب بطل، فقد تلقى العديد من الصدمات بعد أن فقد معظم أفراد عائلته، بمن فيهم زوجته، وابنته، وابنه محمود، وحفيده، وكان آخر من فقدهم ابنه الصحفي حمزة.. مشيرا إلى أن الدحدوح صحفي من طراز فريد، يحمل قلب مقاتل، وعقل صحفي، وإرادة شعب ترفض الانكسار، والخضوع للعدو الصهيوني الغادر، والغاشم.



وأوضح الكاتب أن ما يقرب من 110 صحفيين قتلوا حتى الآن في غزة، وسط صمت أمريكي، وغربي مريب، وكانت شيرين أبوعاقلة من أشهر الضحايا قبل وقوع حرب غزة، وهي نموذج صارخ للعدوان الإسرائيلي، فالقصة ليست في غزة، أو المقاومة المسلحة، وإنما فى كل صوت يرفض الاحتلال، والعدوان الإسرائيلي.



وتمنى سلامة سرعة الشفاء للزميل وائل الدحدوح، والعودة سريعا إلى قطاع غزة لاستكمال مهمة فضح النازيين الجدد في إسرائيل، وفضح الفظائع الرهيبة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في عمليات الإبادة الجماعية، والتطهير العرقى ضد الفلسطينيين، وتوثيق هذه الجرائم بالصوت، والصورة لتكون دليلا عمليا على محاكمة مجرمي الحرب من المسئولين الإسرائيليين، وأفراد الجيش الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية عاجلا أم آجلا.



وأكد أن ما تقوم به إسرائيل من أفعال إجرامية لا تسقط بالتقادم، ومن المهم جمع كل الأدلة ضد مرتكبي تلك الجرائم لمحاسبتهم على أفعالهم الإجرامية.



واختتم رئيس مجلس إدارة صحيفة (الأهرام) مقاله بتوجيه الشكر والتقدير للسلطات المصرية لما تقوم به من مجهودات ضخمة في الدعم، والإغاثة، وعلاج المصابين، وتسهيل مهمة نقل الزميل البطل وائل الدحدوح لتلقي علاجه، معربا عن تمنياته الطيبة للزميل المناضل الذي يعطي لنا جميعا القدوة، والمثل، والطاقة الإيجابية في الصمود، رغم كل الظروف، والصعوبات.

وتحت عنوان "وحدة الصف الفلسطيني"، قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" إنه لا يوجد شك في الاقتناع التام لدى جموع الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وغيرهما، في كل المواقع والأماكن داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن الضرورة والواجب الوطني والقومي، يفرضان على كل قادة وزعماء الفصائل الفلسطينية، الإدراك الواعي بأهمية بل وحتمية السعي الجاد والعاجل لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة لكافة القوى الوطنية الفلسطينية.



وأضاف بركات أنه في هذا السياق تتطلع جموع الشعب الفلسطيني، إلى أن يكون لدى هؤلاء القادة والزعماء إدراك واعٍ بضرورة التحرك الآن وليس غدا، وأن يقوموا على الفور بالعمل الجاد والصادق والأمين لتوحيد الكلمة والموقف والهدف، ووحدة الصف الفلسطيني كله تحت راية واحدة وسلطة واحدة، تمثل الإرادة الفلسطينية الموحدة التي تضم وتعبر عن الشعب الفلسطيني كله.



وشدد على أنه على قيادات وزعامات الفصائل التنبه إلى ضرورة التحرك العاجل نحو وحدة الصف ولم الشمل، استجابة لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني، وحقه في التحرر وتقرير المصير والعيش في أمن وسلام داخل دولته المستقلة الموحدة.



واختتم محمد بركات مقاله قائلا "إذا ما تم الوصول إلى وحدة الصف والهدف، في ظل المصالحة الكاملة، فإن القضية الفلسطينية تصبح حقا وصدقا على الطريق الصحيح، ويصبح النضال الفلسطيني على الطريق السليم أيضا. ويجب أن يكون معلوما ومدركا من هؤلاء القادة والزعماء للفصائل أن ذلك هو الضمان الحقيقي لفتح الطريق أمام تحقيق الأمل والحلم الفلسطيني، في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، في إطار حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم الذي نسعى إليه جميعا".

ومن جانبه، أكد الكاتب علي الصفتي في عموده "مجرد كلام" بصحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "كشف حساب" أن أخطر ما في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أن جيش الاحتلال يلعب على عامل "الوقت" وربما المشاعر العربية بعد تفاقم الخسائر في الجانب الفلسطيني في ظل استمرار الحصار والغارات والقصف المدفعي على مدار الـ"24 ساعة"، لافتا إلى أن الخطير أيضا في هذا السياق هو مواصلة حكومة نتنياهو المتطرفة حرب الإبادة بالقطاع والتي بدأتها قبل أكثر من مائة يوم، مستغلة في ذلك صمت أوروبا وأمريكا والمنظمات الدولية عن إيقاف هذه الحرب رغم احتمالات توسعها لتطال أطرافا أخرى في المنطقة، فيما يبقى الأمل الوحيد في نجاح الجهود المصرية لوقف هذه الحرب والتصدي لأطماع إسرائيل، والاستفادة من الأجواء التي خلقتها الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد إسرائيل وما ألحقته بالقطاع من دمار وخراب.



وقال الصفتي "إن اتهامات جنوب أفريقيا للكيان الصهيوني أمام "العدل الدولية"، جاءت لتؤكد انتهاك إسرائيل لكافة حقوق الإنسان ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إذ شددت الشكوى على أن الفلسطينيين في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر، كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، ونتيجة تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل، وأنه في ظل هذه الأوضاع فإن المجتمع الدولي مطالب بسرعة إصدار أمر لإسرائيل بوقف العنف في غزة، ووقف إطلاق النار.



ولفت الكاتب إلى أن ما أوردته شكوى جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، اتفقت معه تقارير غربية نشرت بمناسبة مرور مائة يوم على الحرب الإسرائيلية في غزة، وقالت هذه التقارير: إن أكثر من 24 ألف شهيد فلسطيني و60 ألف مصاب أغلبهم من الأطفال والنساء سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية وأن سكان غزة البالغ عددهم 2,3 مليون نسمة قد يموتون إذا لم تتحسن الظروف الإنسانية بشكل كبير حيث يعيش سكان القطاع حاليا أوضاعا كارثية، نتيجة انهيار البنية التحتية والنقص الشديد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية والظروف غير الصحية والتي تؤدي جميعها للإصابة بالأمراض وجفاف الجسم والوفاة في غياب الرعاية الطبية.