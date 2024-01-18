الغردقة تتصدر تصنيفات نيويورك تايمز وTripadvisor كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية لـ2024

بعد أن احتلت الغردقة مكانة متميزة في قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2024، وفقًا لتصنيف نيويورك تايمز، أعلن موقع Tripadvisor عن اختيارها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وحصلت الغردقة على المركز الثالث في هذا التصنيف المرموق، بعد كاتماندو في نيبال وخليج هالونغ في فيتنام.

وقد أشار Tripadvisor إلى جاذبية الغردقة التي تتمثل في الشعاب المرجانية الرائعة والمياه الفيروزية المثالية لركوب الأمواج.

يُظهر هذا الاختيار أن الغردقة تستمتع بشعبية واسعة بين السياح من مختلف الجنسيات.

وفيما يتعلق بتطوير الغردقة، أكد Tripadvisor أن المدينة شهدت تحسينات كبيرة خلال الفترات السابقة، ما جعلها وجهة رئيسية للسياح الأوروبيين، خاصةً بفضل وجود بعض أفضل مواقع الغطس في العالم.

من جانبه، أعرب محمد عيد، الخبير السياحي، عن فخره بتكرار اختيار الغردقة كوجهة سياحية بارزة من قبل منصات عالمية كبيرة.

وأكد أن الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لقطاع السياحة ساهم في تعزيز مكانة الغردقة، خاصةً خلال الفترة الصعبة التي شهدها العالم جراء جائحة كورونا، حيث قدمت الدعم الكامل للقطاع السياحي وساهمت في تجاوز تلك التحديات بنجاح.

في سياق متصل، استقبل مطار الغردقة الدولي 11 ألف سائح على متن 55 رحلة طيران، ما يعكس الطلب المتزايد على هذه الوجهة السياحية الرائعة.