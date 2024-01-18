مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في إنقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، وإصابة 13 آخرين، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود وفيات ومصابين.



وانتقل إلى موقع الحاد ضبا المرك والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص انقلاب سيارة ميكروباص رقم "9234 ي س ج" نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق؛ وأسفر الحادث عن مصرع "كريم.م.ع" 22 عاما، و"زينب.ف.م"57 عاما.

كما أصيب "محمود.ح.س" 12 عاما، و"أحمد.م.ع" 19 عاما، و"علاء.ع.هـ"41 عاما، و"صديق.ع.ص"35 عاما، و"انتصار.ر.س" 3 أشهر، و"مازن.م.ع" 3 أعوام، و"فاطمة.ع.ع" 13 عاما، و"رحمه.ع.ع" 9 أعوام، و" دينا.ع.ع" 13 عاما، و"عمرو.أ" 35 عاما، و"عمرو.ف" 28 عاما.



تم نقل الجثتين والمصابين إلي مستشفى الغنايم المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي. وجارى تحرير المحضر اللازم واخطارالنيابة العامة.