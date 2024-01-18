تنظيم الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الجودة داخل مستشفيات جامعة المنصورة

نظمت الإدارة المركزية لضمان الجودة و الاعتماد بمستشفيات و مراكز جامعة المنصورة بإدارة أ.د. أمير منير، الدورة التدريبية الأولى على متطلبات الاعتماد و كيفية إنجازها بواسطة خبراء التدريب بالهيئة،

جاء ذلك برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة و الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، و إشراف الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و المراكز الطبية.

حاضر فيها الدكتور السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية، د. محمود مراد مدير الإدارة العامة لتسجيل أعضاء المهن الطبية بالهيئة، دكتور محمد السايس مدير الإدارة العامة للرقابة الإدارية على المستشفيات بالهيئة، و بحضور دكتورة الشيماء عبدالفتاح مدير الإدارة العامة للتدريب للغير، و كل من د. ايمان عبد الغني، دكتوره رحاب الغنيمي و د. كريمان السبع أعضاء الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة.

شهدت الدورة حضورا مكثفا للعاملين بالمستشفيات و المراكز الجامعية، و أثني المشاركون على دور الهيئة العامة للاعتماد و الرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة وسلامة وأمان المريض كخطوة أساسية نحو تنفيذ الإصلاح الشامل للرعاية الصحية في مصر، كما ثمنت إدارة المستشفيات الجامعية توجيهات رئيس الهيئة بالإسراع في تأهيل المستشفيات الجامعية بالمنصورة التي تحظى بشهرة اقليمية و دولية للحصول على الاعتماد، و تقديم جميع البرامج التدريبية والتوعوية و ورش العمل والندوات التثقيفية لهذا الغرض.



واستمرت فعاليات الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أيام بمستشفى الأطفال الجامعي بإستضافة أ.د. أشرف الشرقاوي مدير المستشفى و دعم أ.د. ميادة صبري مدير الجودة و فرق الجودة بالمستشفى.

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