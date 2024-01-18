إطلالة جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير ضجة بملابسها الملفتة عبر إنستجرام|شاهد

حرصت كنزى عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت كنزى عمرو دياب بإطلالة ملفتة وجريئة مُرتدية شورت باللون الأسود وتوب باللون الأزرق.

وللأسبوع الثالث على التوالي تصدر ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب قائمة الأغاني الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى في مصر.

ومنذ طرحه حقق ألبوم "مكانك" أعلى معدلات استماع في الوطن العربي عبر التطبيق وذلك على مدار الأسابيع الماضية.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة.

ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي

توزيع احمد ابراهيم.

"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم

"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي

"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم "مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم