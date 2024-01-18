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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف عن أفضل منتخبين في كأس الأمم الأفريقية

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أفضل منتخبي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا.

وكتب عبر فيسبوك: "افريقيا اتغيرت علي الأقل كروياً، افضل فرق حتي الآن السنغال والمغرب". 

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

 

 

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