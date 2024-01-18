عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«سلمان الدولية» تستضيف هيئة مكتب قطاع الدراسات الهندسية بالأعلى للجامعات

صدى البلد


استضافت جامعة الملك سلمان الدولية، بمقرها بمدينة رأس سدر اجتماع اللجنة التخطيطية وهيئة المكتب لقطاع الدراسات الهندسية للدورة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ الجلسة رقم ١٢ برئاسة  الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس مجلس امناء الجامعة ورئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك في حضور  الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة حيث تم استقبال  اعضاء اللجنة.

و رحب الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة بأعضاء لجنة القطاع الهندسي التي تضم قامات علمية رفيعة في المجال الهندسي، مؤكدًا على دور جامعة الملك سلمان الدولية كأحد  جامعات الجيل الرابع الذكية التي تسعى الى  التطوير والعمل على دعم البرامج الجديدة والشراكات الدولية وطرق التدريس والتدريب المرتبط بتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على مواكبة التطور في كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والعالمية لتطوير وتحديث القطاع الهندسي والصناعات التكنولوجية  ودعم اوجه التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تسعى للنهوض بالعملية التعليمية.

وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتقارير التي تطرقت الى تطوير القطاع الهندسي بالجامعات المصرية، كما تم اصطحاب  أعضاء اللجنة في جولة تفقدية للمباني والمنشآت داخل اروقة الجامعة.
وقد قدم رئيس الجامعة عرض تقديمي ركز فيه على التقدم الذي أحرزته الجامعة خلال السنوات الثلاثة الماضية، والتطور في الإمكانيات المادية والبشرية وأساليب التعلم وضبط الجودة.

جنوب سيناء جامعة سلمان الدولية رأس سدر الدراسات الهندسية المجلس الاعلى للجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

الجيش الباكستاني يعلن حالة التأهب القصوى.. ويحذر إيران من رد قوي

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء : القضاء على الفساد أهم أولوياتي

محافظ جنوب سيناء يطلب من ممثل "جايكا" التعاون في إنتاج الطاقة النظيفة

ترشيحاتنا

إعلامية شهيرة: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي هيرجعوا لبعض

مصر ومالطا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

تحرك عاجل من النواب حول تسريب امتحانات الإعدادية

الداخلية تعلن القبض على مستريح السيارات في الجيزة

3 عمال يحولون ورشة بمنزلهم لمصنع سلاح في سوهاج

وزير الخارجية الروسي يعرض وساطة موسكو لحل الصراع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

فنانة مشهورة السبب.. ياسمين عبدالعزيز تكشف سبب انفصالها عن أحمد العوضي |فيديوجراف

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ