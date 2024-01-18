«سلمان الدولية» تستضيف هيئة مكتب قطاع الدراسات الهندسية بالأعلى للجامعات



استضافت جامعة الملك سلمان الدولية، بمقرها بمدينة رأس سدر اجتماع اللجنة التخطيطية وهيئة المكتب لقطاع الدراسات الهندسية للدورة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤ الجلسة رقم ١٢ برئاسة الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة رئيس مجلس امناء الجامعة ورئيس لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك في حضور الدكتور أشرف سعد حسين رئيس الجامعة حيث تم استقبال اعضاء اللجنة.



و رحب الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة بأعضاء لجنة القطاع الهندسي التي تضم قامات علمية رفيعة في المجال الهندسي، مؤكدًا على دور جامعة الملك سلمان الدولية كأحد جامعات الجيل الرابع الذكية التي تسعى الى التطوير والعمل على دعم البرامج الجديدة والشراكات الدولية وطرق التدريس والتدريب المرتبط بتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على مواكبة التطور في كافة المجالات الهندسية، وفتح آفاق التعاون مع كافة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والعالمية لتطوير وتحديث القطاع الهندسي والصناعات التكنولوجية ودعم اوجه التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تسعى للنهوض بالعملية التعليمية.



وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة والتقارير التي تطرقت الى تطوير القطاع الهندسي بالجامعات المصرية، كما تم اصطحاب أعضاء اللجنة في جولة تفقدية للمباني والمنشآت داخل اروقة الجامعة.

وقد قدم رئيس الجامعة عرض تقديمي ركز فيه على التقدم الذي أحرزته الجامعة خلال السنوات الثلاثة الماضية، والتطور في الإمكانيات المادية والبشرية وأساليب التعلم وضبط الجودة.