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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية تنظم المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ.. 22 يناير

صدى البلد

تعقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ( المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ ) وذلك تحت رعاية وزارة  الصحة والسكان  وذلك في الفترة من 22 إلى 23 يناير 2024.  

 

 

وذلك انطلاقا من إستراتيجية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها الرائد  في تطبيق المحاور  الثلاثة المحققه لأهدافها  ( البحث العلمي، التدريب، الرعاية الطبية)، وهو ما تمثل في تطوير أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة، وكذلك تطوير نظام العمل بالكامل وتكثيف الدورات التدريببية والدبلومات والبروتوكولات وورش العمل الخاصة بالطوارئ والرعاية المركزة . 


وصرح أ.د / محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة بإن إختيار طب الطوارئ ليكون محورا للمؤتمر هذا العام يأتي تأكيدا لفكر الهيئة في هذه المرحلة الهامة، وتطويرا لشتى مناحي العمل بكافة الأقسام الطبية بمستشفيات ومعاهد الهيئة.

وأضاف أنه سيعقد  بالمؤتمر هذا العام أكثر من 200 محاضرة علمية تبلور الفكر الخاص بالمؤتمر حول طب الطوارئ نظريا وعمليا، وكذلك سيشمل العديد من ورش العمل والكورسات الخاصة بمناظير الجهاز الهضمي، والأطفال المبتسرين والحضانات، وجراحات القلب بالتعاون مع جمعية القلب الأمريكية، وجراحات المخ والأعصاب، حيث  سيشارك في المؤتمر هذا العام نخبه متميزة من الأساتذة والإستشاريين بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية  فى مختلف التخصصات مثل الأشعة، والأمراض الباطنة، والجراحة، والتخدير، والرعاية الحرجة.


وأكد على أن المؤتمر يأتى تتويجا لجهود الهيئة وإسهاماتها خلال عام 2023 والأعوام السابقة ، كما تم حشد كل الخبرات والإمكانات لإنجاح المؤتمر بمشاركة الأطباء من مختلف التخصصات والتمريض وكذلك الإداريين، وتدشينا لمؤتمر تعقده الهيئة سنويا يرتكز حول طب الطوارئ.

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