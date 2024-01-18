غرف عمليات بالإدارات.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، اليوم /الخميس/ بعدد من محافظات الجمهورية.



ففي البحر الأحمر يؤدي 9052 طالبا وطالبة الامتحان، موزعين على 7 إدارات تعليمية، بإحمالي 57 لجنة للتعليم العام و4 لجان للمدارس المهنية في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرالأحمر هشام منير - في بيان - إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية على مدار الساعة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية؛ لتلقي أي شكاوى من الامتحانات، لافتا إلى أن جميع اللجان بدأت في المواعيد الرسمية المقررة دون تأخير.



وشدد على مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على تحقيق التباعد ومتابعة أعمال التطهير المستمر والدوري في اللجان، وذلك على مدار أيام الامتحانات التي تستمر حتي يوم /الاربعاء/ القادم، مؤكدا أن جميع اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.



وفي الدقهلية، يؤدي 8 آلاف و377 طالبا وطالبة في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية حيث يؤدي الطلاب الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء .



من جانبه شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ناصر شعبان، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش، مؤكدا ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الامتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.



وفي الأقصر، يؤدي الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربيّة والتربية الدينية، وسط إجراءات مشددة؛ لضمان حسن سير الامتحانات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الامتحانات وعقد غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.



ووجه وكيل وزارة التربية التعليم بالأقصر الدكتور صبري خالد عثمان ، رؤساء اللجان بضرورة إلزام الملاحظين بالانضباط في مواعيد الحضور مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتوفير الهدوء داخل اللجان ليؤدي الطلاب امتحاناتهم في جو من الهدوء والاستقرار النفسي، مع طمس أي كتابات مدونة على الجدران والأدراج منعًا للغش.



وفي كفر الشيخ، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان بالترم الأول، بلغ 61245 طالباً وطالبة، وذلك داخل نطاق 343 لجنة، على نطاق قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، موضحا أن الطلاب يؤدون الامتحانات في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، وكذلك امتحان مادة التربية الدينية، وذلك على نطاق 13 إدارة تعليمية في المحافظة.



وفي الشرقية، يؤدي 142 ألف طالب وطالبة الامتحانات، حيث كلف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية محمد رمضان غريب، مدير الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.



وأشار مدير المديرية إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.



وفي أسيوط، يؤدي 74 ألف طالب وطالبة الامتحانات حيث تم تشكيل لجنة عاجلة لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان بجميع القرى والمراكز.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عبد العزيز زنار، الانتهاء من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الطلاب وحمايتهم؛ وذلك من خلال تعقيم لجان الامتحانات والتعامل بشكل صحي مع الحالات المريضة ، مشددًا على منع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوي الصفة والمتابعين.



وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالشهادة الإعدادية برئاسة مدير الإدارة وتقوم بمتابعة أعمال الامتحانات وجميع الأحداث ويتم التواصل وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية فور وقوع أى حدث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.