باحث سياسي: إسرائيل ورطت أمريكا بشكل مباشر في الحرب مع الفلسطينيين

قال أحمد محارم، الكاتب والباحث السياسي، إن إسرائيل ورطت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب مع الفلسطينيين، وتداعيات هذه الحرب التي تنتقل من منطقة لأخرى، وتشعل صراعا يخشى أن يكون صراعا إقليميا.

وأضاف "محارم"، خلال مداخلة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية": “وهذا ما كانت تؤكد عليه دائما الإدارة الأمريكية التي أرسلت أكثر من مسئول وآخرهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي أجرى 5 جولات وفي آخر زيارة له كان كل حديثه مع الإسرائيليين أن الحل العسكري وإزاحة حماس لن يكون الحل العملي أو القادر على تنفيذه، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك حل دبلوماسي والجلوس على طاولة المفاوضات”.

وأشار إلى أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على امتداد زمن الحرب خوفا من الملاحقات الجنائية والقضائية، والتي ستطوله بعد اليوم الثاني من انتهاء الحرب، ومن ثم توسيع دائرة الصراع عند الدخول على الخط جماعة الحوثيين في اليمن.

وأوضح أن الوضع في باب المندب يشل نوعا ما التجارة العالمية، التي يعبر 15% منها من هذه المنطقة ومنها 40% من ناقلات البترول، وبالتالي أمريكا وبريطانيا لهما مصالح تجارية في هذه المنطقة.