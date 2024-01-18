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رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد رافع الصرف الصحى الرئيسى بمدينة الشروق بعد تطويره ورفع كفاءته

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رافع الصرف الصحى الرئيسى بمدينة الشروق، والذى تم الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، لاستيعاب التصرفات الزائدة، ورافقه المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات رافع الصرف الصحي الرئيسى بمدينة الشروق، والذى ينقل مياه الصرف الصحي إلى محطتي المعالجة عن طريق خطى طرد قطر 800 مم و1200 مم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن أعمال التطوير التى تمت بالرافع، موجهاً بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية بشكل دورى، للحفاظ على كفاءة تشغيل الرافع، وإطالة عمر المحطات.

وأوضح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة رافع الصرف الصحى الرئيسى بالمدينة، شملت زيادة عدد الطلمبات، من 2 : 5، لزيادة قدرة الرافع إلى 60 ألف م3 يومياً، بدلاً من 36 ألف م3 يومياً، كما تمت إضافة طلمبتى نزح طوارئ، ومحولين بقدرة 3 ميجا للواحد، ومولد بقدرة 1 ميجا، وتم ربطها آلياً بغرفة تحكم على أعلى مستوى، بجانب تفعيل أنظمة إنذار لأخطار الحريق.
 

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