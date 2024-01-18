وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بعد فوزها ببطولة أنطاليا لتنس الطاولة بتركيا

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ولاعبة المنتخب هنا جودة، بعد الفوز بلقب بطولة أنطاليا تحت 17 عامًا لتنس الطاولة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، في تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أن الرياضة المصرية تمتلك على صعيد الناشئين عددا من الأبطال الذين وصلوا للعالمية فى سن صغيرة، وسط طموح للمحافظة على هذا التألق في المستقبل.



وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات.