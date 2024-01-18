وزارة العمل: ختام فعاليات برنامج تدريب مهني مجاني لفتيات القليوبية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية عن ختام فعاليات برنامج التدريب المهني المجاني على مهنة التفصيل والخياطة ، والذي نفذته المديرية بمركز التدريب المهني بالخانكة ، بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة من الجانبين النظري والعملي خلال نظام الساعات المعتمدة لعدد 17 متدربة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 لتدريب الشباب من الجنسين من أبناء المحافظة ، على المهن المطلوبة لسوق العمل الداخلى والخارجى ، والتى يجرى تنفيذها داخل مراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية والتى تضمن ورش تدريبية جرى إعدادها وتجهيزها بأحدث المعدات والأساليب التدريبية ، وتحت إشراف مدربين مؤهلين جرى إختبارهم فى وزارة العمل لتقديم المحتويات التدريبية والمناهج المعتمدة وفق احدث الاساليب العالمية فى مجال التدريب المهنى ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، والتنسيق مع الجهات المتخصصة لتقديم افضل الخدمات والدعم للشباب ، وأضافت مدير المديرية ان كافة الدورات التدريبية التى يجرى تنفيذها تحت الإشراف التنفيذي لمدير المديرية ، ومحمد عليان وكيل المديرية ، ومؤكدة أن مثل هذه الدورات التدريبية تأتي استهدافاً لتنمية مهارات الشباب والفتيات على بعض الحرف والمهن التي يتطلبها السوق في المحافظة ، لتكون مصدراً رئيساً للدخل في المستقبل ، ومنوهة إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية يُمنح الخريج شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح وذلك بعد تخطيه للاختبارات النظرية والعملية على حد سواء ، جاء ذلك بحضور الدكتور ايمن شعبان من إدارة التدريب المهني بالمديرية .