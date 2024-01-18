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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة مرتقبة بين سوريا وأستراليا اليوم ببطولة كأس آسيا

صدى البلد

ستشهد أنظارعشاق ومتابعي كرة القدم الآسيوية مباراة منتخب سوريا أمام منتخب أستراليا اليوم الخميس 18 يناير 2024، في إطار منافسات كأس آسيا 2024.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 2:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و3:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

تُقام المباراة في استاد جاسم بن حمد في الدوحة، قطر.

تذاع أحداث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس 1، SSC السعودية 1 بتعليق عبدالله الحربي، وقناة أبوظبي الرياضية 1 بتعليق عبدالله الحوسني، بالإضافة إلى قناة الرابعة الرياضية العراقية.

ترددات القنوات:

BeIN Sport CUP 1 HD:

  • التردد: 10810.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة الرابعة الرياضية العراقية:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 10719 عمودي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • FEC: 5/6.

قناة أبوظبي الرياضية 1:

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 12091.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • FEC: ⅚.
  • الجودة: HD.

تترقب الجماهير المباراة التي تعد فرصة للمنتخبين لتحقيق الانتصار والتقدم في البطولة.

أبوظبي الرياضية أبوظبي الرياضي استاد جاسم بن حمد استراليا المملكة العربية السعودية القمر الصناعي نايل سات

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