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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في النسخة 27

عرض لأحدث التطورات في حلول التحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمعرض القاهرة|تفاصيل

صدى البلد

خلال مشاركتها مؤخراً في النسخة 27 لمعرض القاهرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الحدث الدولي الأبرز في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، عرضت ساس، الشركة العالمية في مجال التحليلات، أحدث التطورات في حلول التحليلات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ففي الوقت الذي يشهد فيه العالم ثورة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمتد تأثيرها ليغطي ما هو أبعد من نطاق القطاع نفسه.. ويمكن للشركات التي تسعى إلى التنمية الحقيقية والدائمة تحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون مع شريك قوي قادر على توجيه التحولات ودفع التغييرات المطلوبة.

 وفي هذا الصدد، توفر ساس مجموعة من الخدمات في مجالات مواجهة الاحتيال وحلول الامتثال والتصدّي للمخاطر، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، مثل الحكومة والمالية والطاقة.

وعرضت الشركة العالمية أمام الحضور والشركاء خلال حضورها السبل التي يمكن للشركات اتباعها لتحقيق نتائج جذرية عبر القطاعات. 

ويمكنها أيضاً مساعدة المؤسسات ودعم الثقة المتواصلة من خلال فرز البيانات المعقدة، وتسريع الوقت اللازم لتقييمها، واتخاذ القرارات الذكية، سواء كان الأمر يتعلق بمنصة SAS Viya السحابية الأصلية، أو منصتها للذكاء العملاء، أو الحلول المخصصة لقطاعات متنوعة، مثل الحكومة والخدمات المصرفية والمرافق والطاقة والنفط والغاز والتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية.

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