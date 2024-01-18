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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق والمرافق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

صدى البلد

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والمرافق الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، ورافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ووائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدو نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وخلال جولته بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من الأهالى أصحاب التواجدات على تلك الأراضى، واستمع إلى مطالبهم، وأكد لهم أن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق، تهدف إلى تطوير تلك المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.

واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف تلقى ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمتواجدين بالمناطق المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة 20347 طلبا، وتم حتى الآن دراسة نحو 67 % من مساحة الطلبات المقدمة بمناطق التقنين، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.

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