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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف عبرية: التهابات القدم تصيب المئات من الجنود الإسرائيليين في غزة

الجنود الإسرائيليين
الجنود الإسرائيليين

كشفت صحيفة جيروزليم بوست العبرية، اليوم الخميس، أن العشرات من أطباء الأمراض الجلدية قاموا بعلاج المئات من الجنود الإسرائيليين الذين عانوا من التهابات حادة في القدمين في الأشهر الأخيرة خلال الحرب والعدوان علي قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية أن هذا يخلق "مناخًا" من الحرارة والرطوبة العالية، مما يؤدي إلى تكاثر كميات كبيرة جدًا من البكتيريا والفطريات وتسبب العدوى. والعدوى الأكثر شيوعًا لدى العديد من جنود الاحتلال هي ظهور رائحة كريهة قوية وحكة، تصل أحيانًا إلى حد النزيف.

تم علاج الجنود المتأثرين بالمضادات الحيوية عن طريق الفم والعلاج الموضعي للقدم مع تعليمات لتهوية القدم قدر الإمكان أثناء النشاط التشغيلي.

وأصيب العديد من الجنود الإسرائيليين بفطريات الأظافر، وهي ظاهرة ليست خطيرة ولا مؤلمة ولكنها تتسبب في تشوه الظفر وتحوله إلى اللون الأصفر وتسبب اضطرابًا جماليًا. والعلاج في مثل هذه الحالة هو تناول دواء مضاد للفطريات لمدة 4 أشهر، مع تعليمات بوضع بودرة التلك المضادة للفطريات على القدم والحذاء وتهوية القدمين قدر الإمكان.

وأوضحت جيروزليم بوست أن جنود الاحتلال يعانون من ظهور أظافر تحت الجلد، وهي حالة تسبب ألمًا شديدًا وصعوبة في مواصلة الأنشطة العملياتية. وفي بعض الحالات، يتم تحويلهم لإجراء عملية جراحية لإزالة أو رفع الجزء المخترق، مع العلاج بالمضادات الحيوية.

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