الزراعة: 3 آلاف مُربٍ استفاد من خدمات القافلة البيطرية المجانية في الفيوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، ختام أعمال القافلة البيطرية التي تم إطلاقها بمحافظة الفيوم في بداية هذا الأسبوع، والتي قدمت خدماتها لدعم مربي الثروة الحيوانية بقرى المحافظة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبنائه.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن تنظيط القافلة جاء تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي إطار التعاون المشترك لمعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وصندوق التأمين على الماشية، ومديريات الطب البيطري، لدعم صغار المربيين.

وأضاف “فاضل”، أن القافلة جابت قرى ونواحي المحافظة، حيث استفاد من خدماتها المجانية حوالي ٣١١٢ من صغار المربين، بواقع أكثر من ٥٦٠٠ رأس ماشية، من الأبقار والجاموس والأغنام والدواب.

وأشار إلى أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ ٦٨٣ حالة، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ ٧٧٨ وعلاج الطفيليات الدخلية والخارجية لـ ٣٠٠١ حالة، وتم عمل ٣٢ عمليه جراحية، وتحصين ١١١٤ بالتحصينات غير سيادية بعدد إجمالي ٥٦٠٨ حاله لدى ٣١١٢ من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز والإبل بالمحافظة.