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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ينافس سامسونج وشاومي.. هاتف جديد من موتورولا بأرخص سعر

هاتف جديد من موتورولا
هاتف جديد من موتورولا بأرخص سعر..ينافس سامسونج وشاومي

كشفت شركة موتورولا عن هاتف Moto G Play الجديد والمميز ضمن سلسلة G بسعر رخيص، والذي يأتي كأول إصدار تُعلن عنه شركة Motorola في العام الجديد 2024، حيث يتميز الهاتف الجديد بوحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل وهى مشابهة لسلسلة هواتف أوبو Find X5 وReno 8، كما يعمل زر الطاقة الموجود في الهاتف بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.
 

سعر ومواصفات هاتف Moto G Play

يأتي هاتف موتورلا تحفة الفئة الاقتصادية بشاشة كبيرة رائعة بقياس 6.5 بوصة، وهى من نوع IPS LCD، مع جودة عرض HD +، والتي تبلغ دقتها نحو 720 × 1600 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث عالي يبلغ 90 هرتز، مع ذروة سطوع 500 شمعة في المتر المربع.

هاتف جديد من موتورولا بأرخص سعر..ينافس سامسونج وشاومي


يتميز هاتف موتورولا Moto G Play (2024) بكاميرا واحدة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل الهاتف موتورولا Moto G Play (2024) بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 680 ، بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف موتورولا Moto G Play على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

يبلغ سعر هاتف موتورلا Moto G Play حوالي 150 دولار أي ما يعادل 4500 جنيه مصري.

موتورولا Moto سعر ومواصفات هاتف Moto G Play Reno 8 Find X5 أوبو

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