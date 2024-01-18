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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شن حملات مكبرة على الأسواق والمحال لضبط الأسواق بمدينة الغردقة

حملات رقابية على
حملات رقابية على الأسواق والمحلات

شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق في إطار الرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.

وذكر مجلس مدينة الغردقة، في بيان اليوم، الخميس، أنه جرى المرور على المحلات في حي جنوب الغردقة لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة وجودة الأغذية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار.


كما قامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح أشغال، بالتوجه لحي جنوب لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

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