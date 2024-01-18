أحد الأندية الشعبية الكبيرة| وزير الرياضة يعلن دعم الإسماعيلي

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي دعم ومساندة الوزارة للنادى الإسماعيلي كونه أحد الكيانات الرياضية والأندية الشعبية الكبيرة بمصر، مطالباً مجلس الإدارة بالتفكير في آليات جديدة توفر موارد ذاتية للنادي؛ للإنفاق منها على ما تحتاجه الفرق الرياضية بالنادي، والأنشطة والمشروعات المُنفذة.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئيس النادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن، بحضور قيادات الوزارة والنادي.

وتناول الاجتماع موعد تسليم الفرع الاجتماعي لإدارة النادي، وعدد من الملفات المتعلقة بالنادي وتسويقه وتمويله ذاتيًا، وإنهاء بعض الأمور والإجراءات الإدارية للنادي، وكذلك الخطط والبرامج الاستثمارية التي من شأنها أن تُدر دخلًا للنادي للصرف ذاتيًا علي كافة المستويات.



وأشار صبحي إلى أن الوزارة تسعي إلى التوسع في اكتشاف الموهوبين بكرة القدم بمراكز الشباب والأندية والقري في مختلف الأعمار السنية، وتنفيذ العديد من البرامج لدعم ورعاية واكتشاف الموهوبين وضمهم في حضانات تدريبية للتأهيل وصقل المهارات، وتقديمهم للأندية الرياضية كلاعبين واعدين يمثلون نوا للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب.



من جانبه، توجه رئيس النادي الإسماعيلي المهندس نصر أبو الحسن، بالشكر والتقدير للدولة ووزارة الشباب والرياضة على الجهود المبذولة في تطوير منظومة الرياضة المصرية، وبخاصة في مجالات اكتشاف الموهوبين وتصعيدها للأندية والمنتخبات، والوقوف بجانب الأندية الشعبية ومنها نادي الإسماعيلي.