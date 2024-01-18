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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يثير الجدل بتوقعه لنتيجة مباراة مصر وغانا

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك السابق، توقعه لنتيجة مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية لأمم أفريقيا.

وكتب أحمد حسام ميدو، عبر حسابه على منصة إكس “‏ان شاء الله هنكسب النهارده ٣-١”.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.

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