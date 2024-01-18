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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان أسوة بذوي الهمم

النائبة نشوى الشريف
النائبة نشوى الشريف

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزارء، ووزيري الصحة والتضامن، لإستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان أسوة بذوي الهمم.

وقالت الشريف في المذكرة الإيضاحية للمقترح:" طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية إن الدولة المصرية تسجل ما يقرب من 150 ألف حالة أورام جديدة سنوياً ، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنوياً في عام 2050 ، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية إلى مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر" .


وأوضحت، تلك النسب التي لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي أمام ارتفاعها قامت الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية في عام 2019 بإطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي حيث استقبلت 360 ألف و 131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، وقامت المبادرة بإجراء 147 ألف و 28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و 229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين.

وأثمرت جهود هذه المبادرة عن الاكتشاف المبكر لـ 4 آلاف و 165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان الإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها.

عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت إن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50%، ووصلت نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض 58.5% قبل إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%، وطالبت باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة .

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