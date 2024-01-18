الشناوى : السوق المصري صاعد واعد والقطاع العقاري لديه فرص كثيرة

صرح الدكتور أحمد الشناوي، رئيس مجلس أدڤا العقارية أن السوق المصرى سوق صاعد و اعد ويستقبل المزيد من الفرص خلال الفترة القادمة .

وقال خلال توقيع اتفاقية مع شركة للاستشارات الهندسية بشأن مشروع جديد بالشيخ زايد ان هذه الاتفاقية تأتى في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية صناعة منتج عقاري متميز ومستدام بأعلي معايير الجودة.

وأكد أن المشروع الجديد يأتي تماشيًا مع خطة الدولة و رؤية مصر 2030 فى النهضة العمرانية الحضارية."

وقال تم الاعتماد في المشروعات على الأنظمة الذكية المستدامة، حيث يتم تسليم الوحدات بأنظمة الطاقة الشمسية لتلائم الأبعاد الاقتصادية والبيئية الراهنة، مع مراعاة المساحات الخضراء لتشغل نسبة 85% من المشروعات.