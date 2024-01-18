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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"معا من القاهرة".. معرض تشكيلي تضامنا مع الشعب الفلسطيني

صدى البلد

يحتضن أتيلية القاهرة، في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل، معرضا يضم 40 فنانًا تشكيليا، بعنوان "معا من القاهرة"، ويستمر حتى 5 فبراير المقبل .


وأوضح الأتيلية - في بيان اليوم /الخميس/ - أن فكرة المعرض جاءت بدعوة من الفنان التشكيلي سيد هويدي، لإقامة معرض ضد العدوان والإبادة وعنصرية القوة، وذلك تزامنًا مع الأحداث الدامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.


ويشارك في المعرض كل من الفنانين: إيمان مرعي، آية الله الغرباوي، أماني فهمي، آمال الجمال، إيمان عز، إيناس الجوهري، أحمد الجنايني، أمل أحمد مصطفى، أشرف نصيف، أسماء عادل السيد، أحمد بكر، خالد نصار، دنيا الصالح، رامية محمد نجا، رضوى منير، رحاب مصطفى، سيد هويدي، سحر عبدالحميد طعامة، سالي الجوهري، صلاح شعبان، فتحي علي، مي عبدالملك النوري، ميرفت دياب، محمد مجدي السداوي، محمد دسوقي، ميرفت الغزاوي، محمد عرابي، محمد شومان، نرمين يسري، نيرة الجمل، نيفين أحمد إسماعيل، نجلاء سلامة، نادر هلال، نهال حمدي، هالة حزين، هالة هدايت، هبة خريبة، هالة صلاح الحصري، هناء سليم البيتاوي، هناء البلوشي .

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