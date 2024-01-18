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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب دكرنس يطالب وزير التعليم بإنشاء مدرسة للمتفوقين

رضا حجازي
رضا حجازي

تقدم النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب، بطلب إلى وزير التربية والتعليم  الدكتور رضا حجازي لإنشاء مدرسة للمتفوقين (stem) بدكرنس.

وأكد "فرعون" في طلبه، أنه نظرًا لما تشهده منظومة التعليم من تطور غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي نطالب بالموافقة على إنشاء المدرسة لتكون إضافة قوية تساهم في توفير بيئة جيدة لتعليم أبنائنا.

وأشار إلى أن هذه المدارس تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي، ومن ثم خلق أجيال قادرة على المشاركة في صنع مستقبل الوطن.

وشدد "فرعون" على ضرورة  الاهتمام بتدشين هذه المدارس بكافة المراكز والمحافظات لخلق نهضة تعليمية تتواكب مع متطلبات العصر.

وزير التربية والتعليم منظومة التعليم الرئيس السيسي المدارس المحافظات

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