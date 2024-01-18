محافظ الغربية يتابع الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

رحمي يتابع الخرائط الرقمية التفاعلية للمستشفيات

تواصل الجهات التنفيذية في الغربية حملاتها المكثفة لإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن.

وعلى مدار الساعة يتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة خلال الحملات المكبرة التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية. وذلك تنفيذا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، وإزالة كافة التعديات في المهد.

وقام محافظ الغربية بالاطلاع على الخرائط الرقمية التفاعلية الخاصة بالمستشفيات على مستوى المحافظة والتي تتضمن المستشفيات الجامعية والخاصة والتعليمية ومستشفيات الأمانة العامة والنفسية والمستشفيات التابعة للشئون الصحية التي تم تصميمها بواسطة المركز على مستوى مراكز المحافظة موجها الدكتور محمود عراقيب مدير مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بسرعة الانتهاء من تصميم كافة الخرائط الرقمية التفاعلية لكافة المؤسسات والأماكن الخدمية بالمحافظة.

IMG-20240118-WA0037

IMG-20240118-WA0036

IMG-20240118-WA0038

IMG-20240118-WA0039